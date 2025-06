Foto dall'archivio

Il medico d'urgenza ha potuto solo constatarne il decesso

Tre alpinisti sono stati uccisi da un fulmine in Austria. Secondo la polizia, una coppia sulla sessantina e il fratello 62enne della donna erano diretti domenica al Mittagsspitze, a 2.600 metri di altitudine, in Tirolo. A causa di un cambiamento del meteo, hanno deciso di tornare indietro, ma non sono riusciti a raggiungere la valle. I parenti hanno allertato le autorità.

L’equipaggio di un elicottero di emergenza ha trovato i tre senza vita nei pressi di un sentiero segnalato a 2.300 metri di altitudine. Il medico d’urgenza ha potuto solo constatarne il decesso. Secondo i referti medici, tutti e tre gli alpinisti sono morti a causa di un fulmine.

Anche domenica il maltempo ha colpito alcune zone della Germania. Secondo il servizio meteorologico tedesco, la parte sud-orientale del Paese è stata principalmente colpita, dopo che sabato la parte nord-occidentale era stata maggiormente colpita. Dopo il weekend tempestoso, il tempo si è gradualmente calmato all’inizio della nuova settimana.

Come prevenire le lesioni da fulmine

Nella stagione dei temporali, ascoltare le previsioni del tempo è è fondamentale per poter pianificare al meglio le escursioni ed evitare di trovarsi in mezzo a un temporale con fulmini.

Un riparo sicuro in caso di temporale può essere un edificio abitabile o un veicolo di metallo completamente chiuso (come un’automobile o un furgone) con i finestrini chiusi. Rifugiarsi in un veicolo aperto (come un furgone pick-up o un’auto da golf) o in una piccola struttura aperta, come un gazebo, non è sicuro.

Per evitare le lesioni da fulmini in ambienti interni, si deve evitare qualsiasi contatto con l’impianto idraulico o elettrico e l’uso di qualsiasi dispositivo collegato all’impianto elettrico.

