Le forze dell'ordine berlinesi hanno chiarito i fatti con un comunicato

Sono diventate virali sui social le immagini di decine di agenti di polizia che fanno irruzione in una piscina a Berlino, nel quartiere Wilmersdorf. A causa del sovraffollamento della struttura, sono stati chiusi i cancelli di ingresso, lasciando fuori diverse persone che hanno dato in escandescenza.

Il comunicato della polizia di Berlino

La stessa polizia berlinese ha chiarito i fatti con un comunicato. “Ieri pomeriggio, il personale di sicurezza della piscina estiva di Wilmersdorf ha annunciato alle circa 300 persone in attesa che non era possibile accedere ulteriormente a causa del sovraffollamento. Ciò ha portato a manifestazioni di malcontento tra alcuni dei presenti – in particolare, un gruppo di cinque persone ha mostrato un comportamento chiaramente aggressivo. Quando il personale di sicurezza ha tentato di chiudere i cancelli della piscina, questo gruppo si è fatto strada con la forza ed è entrato senza autorizzazione. Una guardia di sicurezza è stata minacciata nel processo”.

