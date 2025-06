Immagine d'archivio

La vittima è un uomo anziano. Il movente dell'autore non è ancora noto

Lunedì pomeriggio, ad Anversa in Belgio, si è verificato un attacco con coltello su un autobus della compagnia De Lijn. Un passeggero è stato ucciso. Altre due persone sono rimaste ferite. Il sospettato è stato arrestato sul posto. Lo riportano i media locali. La vittima dell’aggressione è un uomo anziano, ha confermato la polizia locale. Uno dei due feriti era l’autista. L’aggressione con coltello è avvenuta sull’autobus 36, una linea su cui sono stati segnalati numerosi episodi di violenza, scrive Le Soir. L’indagine sulle circostanze dell’aggressione di Anversa è ancora in corso. Il movente dell’autore non è ancora noto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata