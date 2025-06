Secondo le autorità, i 4 statunitensi a bordo e il pilota sono stati tratti in salvo in buone condizioni

Sui social è diventato virale il video di un piccolo elicottero che precipita in mare, nel porto turistico di Vouliagmeni, nei pressi di Atene. A bordo, secondo quanto riferito dalle autorità, c’erano cinque persone, quattro cittadini statunitensi e il pilota locale. Grazie all’intervento dei soccorsi, tutti gli occupanti dell’elicottero sono stati salvati e sono in buone condizioni. Non è chiara la dinamica dell’incidente e perché l’elicottero abbia perso quota.

