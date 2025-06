Altri 11 palestinesi stati uccisi vicino ai punti di distribuzione di cibo gestiti da un gruppo umanitario sostenuto da Israele

Sabato una mensa per i poveri ha distribuito cibo in un campo tendato nella città di Gaza: i palestinesi lottano per procurarsi da mangiare a causa del blocco e dell’operazione militare in corso da parte di Israele. I palestinesi in tutta la Striscia di Gaza sono sempre più disperati, poiché quasi tre mesi di chiusura dei confini da parte di Israele hanno portato il territorio sull’orlo della carestia.

La zuppa calda distribuita sabato non è stata sufficiente a sfamare tutti coloro che sono arrivati, sia dall’interno che dall’esterno del campo, poiché le persone si sono accalcate nel punto di raccolta. “Il cibo è molto scarso e si vede il caos”, ha detto all’Associated Press Mohammad Misleh, padre di sette figli che vive nel campo. Un’altra residente, Hala al-Misri, ha detto di essere incinta di cinque mesi e di dover a volte saltare i pasti. Ha aggiunto che la gravidanza è resa ancora più difficile dal fatto di dover stare in piedi al sole per lunghi periodi.

A Gaza si spara sulla gente in cerca di aiuti

Separatamente, altri 11 palestinesi sono stati uccisi durante la notte vicino ai punti di distribuzione di cibo gestiti da un gruppo umanitario sostenuto da Israele e dagli Stati Uniti, nell’ultimo di una serie di scontri a fuoco quasi quotidiani vicino ai siti da quando sono stati aperti il mese scorso. Israele e gli Stati Uniti affermano che il nuovo sistema di aiuti è destinato a sostituire una rete gestita dall’ONU che ha distribuito aiuti in tutta Gaza durante i 20 mesi di guerra.

A Gaza oltre 55mila morti

L’offensiva militare israeliana a Gaza ha causato la morte di oltre 55.000 palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza, che ha affermato che donne e bambini costituiscono più della metà dei morti, ma non distingue tra civili e combattenti nel conteggio.

