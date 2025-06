La prima visita ufficiale di un leader straniero dopo le minacce di Trump

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Groenlandia per una visita di Stato. Il primo viaggio di Macron in Groenlandia, l’isola artica strategica ambita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha lo scopo di rafforzare il sostegno politico europeo alla Danimarca e al suo territorio semiautonomo. La visita di Macron di domenica precede di poco il vertice del G7, il Gruppo dei sette paesi industrializzati più avanzati, che si terrà la prossima settimana in Canada e al quale parteciperanno sia Macron che Trump. L’ufficio del presidente francese ha affermato che il viaggio in Groenlandia è un promemoria del sostegno di Parigi ai principi di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Macron ha menzionato la Groenlandia la scorsa settimana nel suo discorso di apertura alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, affermando che non è “in vendita”, in un commento che sembrava rivolto principalmente a Trump.

