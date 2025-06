Sette le sessioni di lavoro stabilite dalla presidenza canadese

Si apre oggi a Kananaskis, nell’Alberta, tra le ‘Canadian Rockies, il 50esimo vertice dei leader del G7. Un vertice che arriva in un momento a dir poco caldo: in Medioriente Israele e Iran combattono una guerra che ormai appare totale, la situazione a Gaza è lontana da qualsiasi soluzione plausibile, e in Europa la prospettiva di una tregua tra Russia e Ucraina sembra fuori dalla portata dei 7 Grandi, così come dell’Unione europea, anch’essa presente al summit canadese con la propria leadership.

Sette le sessioni di lavoro stabilite dalla presidenza canadese, che si svolgeranno tra lunedì e martedì. Per diversi leader è il primo G7. Oltre al premier canadese Mark Carney, padrone di casa, gli altri ‘newcomer’ sono il tedesco Friedrich Merz, il britannico Keir Starmer e il giapponese Shigeru Ishiba.

La premier Giorgia Meloni è invece una ‘veterana’ dei vertici insieme a Donald Trump e Emmanuel Macron.

