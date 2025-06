L'esercito israeliano ha esortato i civili, già sconvolti da una precedente ondata di missili, a recarsi nei rifugi

Sabato, il sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome ha intercettato dei missili sopra Tel Aviv durante un attacco missilistico sferrato dall’Iran in rappresaglia per i mortali attacchi israeliani contro siti nucleari e leader militari. In una seconda ondata di attacchi, sabato mattina presto si sono udite sirene e una serie di esplosioni, probabilmente causate dagli intercettori israeliani, mentre l’esercito israeliano ha dichiarato che era in corso un altro attacco. L’esercito israeliano ha esortato i civili, già sconvolti da una precedente ondata di missili, a recarsi nei rifugi.

