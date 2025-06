La polizia non ha ancora individuato il movente della sparatoria, si cercano testimoni

Un uomo australiano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in una villa sull’isola di Bali, in Indonesia, in un attacco che ha causato anche il ferimento di un altro australiano. Il capo della polizia locale, Arief Batubara, ha dichiarato che è in corso un’indagine e che la polizia sta cercando possibili testimoni. Le due vittime sono state trasportate d’urgenza in un ospedale di Denpasar, capoluogo di provincia di Bali, ha detto Batubara, aggiungendo che la polizia non ha ancora individuato il movente della sparatoria.

