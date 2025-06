Colpiti siti nucleari e militari in diverse aree del Paese

Israele ha attaccato l’Iran. Violente esplosioni a Teheran, colpiti siti nucleari in diverse aree del Paese. Ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione. “Andremo avanti per giorni”, avverte il premier israeliano Netanyahu. Il leader di Teheran Khamenei promette una risposta dura: “Pagheranno per quanto fatto”. Gli Stati Uniti assicurano di non essere coinvolti in quella che il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce “un’azione unilaterale“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata