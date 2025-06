13 aprile 2024 – L’Iran lancia un attacco diretto a Israele come ritorsione per i fatti di Damasco



Nella notte per la prima volta Teheran lancia un attacco diretto contro lo Stato di Israele, in risposta al bombardamento del consolato a Damasco. Vengono utilizzati missili balistici, da crociera e oltre 300 droni. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome, coadiuvato dai Paesi alleati e anche dalla Giordania, respinge la minaccia. Nessun cittadino rimane ferito e non si registrano danni gravi sul territorio israeliano.