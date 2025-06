Il generale Effie Defrin: "Siamo pronti alla risposta dell'Iran"

L’aviazione israeliana continua a colpire l’Iran, ha dichiarato il portavoce dell’Idf, il generale di brigata Effie Defrin, in conferenza stampa, secondo quanto riporta Times of Israel. “In questo momento, l’Idf sta portando avanti il piano di attacco” per raggiungere “gli obiettivi dell’operazione, insieme a una forte difesa di Israele”, ha affermato. Alla domanda su quanti giorni di lanci di missili balistici dall’Iran si aspettano in Israele, Defrin ha risposto che “l’operazione è solo all’inizio”, aggiungendo che l’esercito sta seguendo i piani dell’Iran e “si sta preparando a una risposta da parte iraniana”.

