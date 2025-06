Meloni convoca riunione con ministri e vertici intelligence. Il titolare della Farnesina: "Massima prudenza, evitare viaggi non necessari"

Dopo l’attacco massiccio di Israele sull’Iran della notte tra giovedì e venerdì, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha tenuto nelle prime ore del mattino una prima riunione all’Unita di crisi della Farnesina, dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran. Successivamente, Tajani ha tenuto una riunione con i dirigenti del ministero e gli ambasciatori in Italia di Iran, Israele e di altri Paesi nella regione.

All’Unità di crisi della Farnesina per seguire la situazione in #Iran e #Israele.Al telefono con l’ambasciatrice a Teheran Paola Amadei pic.twitter.com/MtY2sUoILF — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 13, 2025

Tajani: “Situazione degli italiani nell’area è sotto controllo”

“La situazione per quanto riguarda i nostri connazionali nell’area è sotto controllo“, ha poi affermato il titolare degli Esteri al Tg1. Il titolare della Farnesina ha aggiunto di aver sentito il capo dell’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), Rafael Grossi, in merito all’eventuale rischio nucleare, “e mi ha confermato che al momento la situazione non è preoccupante”. Il ministro ha invitato “alla massima prudenza e a evitare viaggi nell’area”. In particolar modo per quanto concerne l’Iran “sono circa 450 i nostri concittadini che vi risiedono, li abbiamo sentiti tutti quanti”, ha dichiarato. “C’è grandissima attenzione e seguiamo secondo per secondo l’evolversi della situazione”, ha concluso Tajani spiegando di aver informato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani: “Faremo di tutto per il dialogo ma situazione complessa”

“È una situazione di grandissima tensione. Occorre tornare al dialogo e alla diplomazia il prima possibile. Noi faremo di tutto ma la situazione è veramente complicata“, ha detto ancora il ministro degli Esteri. “Mi auguro che gli Stati Uniti possano svolgere un ruolo positivo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina facendo riferimento ai colloqui in corso sul nucleare iraniano. Domenica era previsto un nuovo incontro in Oman. “Mi pare difficile possa esserci ma occorre insistere sul dialogo ed evitare una nuova guerra nella già martoriata area del Medioriente”.

Meloni convoca riunione con ministri e vertici Servizi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con “la massima attenzione” l’evolversi della crisi in Iran, e ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell’intelligence nazionale.

