Quattordici persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno sferrato dalla Russia in Ucraina contro Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha dichiarato che Kharkiv è stata colpita da due attacchi distinti con droni che hanno causato incendi e distruzione in tre quartieri. Il Servizio di emergenza statale ucraino ha diffuso un video che mostra la devastazione, le auto in fiamme e i residenti locali soccorsi durante l’evacuazione delle loro case.

