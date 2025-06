L'invettiva del Boss contro il tycoon: "Sopravviveremo a questo momento"

La rock star Bruce Springsteen, ha definito l’amministrazione statunitense di Donald Trump “corrotta, incompetente e traditrice” durante il concerto di mercoledì sera a Berlino. Rivolgendosi a decine di migliaia di fan all’Olympiastadion, costruito per le Olimpiadi del 1936 e che porta ancora le cicatrici della Seconda Guerra Mondiale, il Boss ha incalzato la folla: “Stasera, chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nel meglio del nostro esperimento americano di unirsi a noi, alzare la voce, schierarsi con noi contro l’autoritarismo e lasciare che la libertà regni”, ha detto.

Springsteen contro Trump: “L’American è un grande Paese, sopravviveremo a questo momento”

Springsteen, noto oppositore del Tycoon statunitense, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sempre più pungenti e controverse nei suoi ultimi concerti. Ha condito l’esibizione di mercoledì con riferimenti al sistema di pesi e contrappesi della democrazia americana, progettato per contrastare l’autoritarismo: “L’America di cui vi ho cantato negli ultimi 50 anni della mia vita è reale. E nonostante i suoi numerosi difetti, è un grande Paese con persone fantastiche. E sopravviveremo a questo momento”. Solo qualche settimana fa aveva rilasciato un video sui propri social in cui rifletteva sull’America di Donald Trump sottolineando le mancanze di questo momento storico. Un’amara riflessione in cui il rocker sosteneva che mancassero soprattutto arte e cultura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata