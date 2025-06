Bilaterale tra la premier e il numero uno dell'Alleanza Atlantica

Il segretario generale della Nato Mark Rutte arriva a palazzo Chigi, per un incontro con la premier Giorgia Meloni. Il bilaterale è durato circa un’ora. L’incontro ha permesso uno scambio approfondito in preparazione del prossimo Vertice NATO, con particolare riferimento alle spese per la sicurezza collettiva e alla costruzione di un’industria per la difesa sempre più innovativa e competitiva, in complementarità con l’UE, ha fatto sapere una nota di palazzo Chigi.

