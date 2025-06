L'uomo è stato visto zoppicare e circolano video che lo ritraggono mentre dice: "Aiutatemi a trovare mio fratello"

Due persone sono sopravvissute all’incidente aereo di Ahmedabad. Lo riportano i media indiani.

Uno dei sopravvissuti è ricoverato in ospedale, ma i suoi dettagli non sono stati rivelati. Nel frattempo, è emerso un video dell’altro passeggero ferito, Ramesh Vishwas Kumar, che era seduto al posto 11A dell’aereo di Air India precipitato. Lo scrive Bashkar English. È stato visto uscire dal luogo dell’incidente senza assistenza. Ha riportato ferite al viso e zoppicava.

“L’aereo è esploso, la mia sopravvivenza è un vero miracolo”, ha dichiarato Ramesh, gravemente ferito. “L’aereo è precipitato con un rumore tremendo appena 30 secondi dopo il decollo. Quando ho ripreso conoscenza, c’erano corpi ovunque intorno a me. Pezzi dell’aereo erano sparsi dappertutto. Qualcuno mi ha sollevato e mi ha messo in ambulanza. Anche mio fratello era con me sull’aereo. Vi prego, aiutatemi a trovarlo”.

Il torace, gli occhi e i piedi presentavano “lesioni da impatto”, ma è sopravvissuto, scrive invece il The Indian Express. Nel video virale che sta facendo il giro dei social media, si vede Ramesh zoppicare lontano dal relitto, con i vestiti strappati e il sangue che gli cola sul viso: un’immagine che incide nella mente il trauma e la cruda realtà della sopravvivenza. Originario dell’India, Ramesh vive a Londra da vent’anni con la moglie e il figlio. Il suo viaggio di ritorno avrebbe dovuto essere una breve riunione familiare, “ma si è trasformato in un incontro con la morte”, scrive il giornale.

C’è almeno un sopravvissuto: la notizia riportata dai media

“La polizia ha trovato un sopravvissuto sul sedile 11A. È in ospedale ed è in cura. Non è ancora possibile fornire informazioni sul numero delle vittime”. Così un portavoce della polizia, commentando le notizie dei media.

Il caos e il fumo dopo la caduta dell’aereo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata