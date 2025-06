Il volo, un Boeing 787 Dreamliner, era diretto a Londra

Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat, in India. Lo riportano i media locali. Secondo il Times of India l’aereo, un Boeing 787 Dreamliner che era diretto a Londra, è caduto sulla zona Meghani della città. In un video che sta diventando virale sui social, si vede il momento dello schianto del velivolo, finito su un’area residenziale.

