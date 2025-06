Gli agenti portano Jason Carroll e la sua troupe fuori dalla zona dei disordini

A Los Angeles durante le manifestazioni contro le retate di migranti ordinate dall’amministrazione Trump, la polizia ordina al giornalista della Cnn Jason Carroll, che stava seguendo in diretta gli eventi per l’emittente, di mettere le mani dietro la schiena per essere scortato fuori dall’area delle proteste. Gli agenti quindi accompagnano il reporter e la sua troupe in un’area lontana dai dimostranti. La polizia di Los Angeles ha riferito dell’avvio di “arresti di massa” a seguito dell’entrata in vigore del coprifuoco per alcune zone del centro in cui da venerdì si sono verificate le proteste.

