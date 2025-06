Uno è Yair Yaakov

Oltre a Yair Yaakov, le truppe israeliane hanno recuperato il corpo di un secondo ostaggio ucciso nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il nome del secondo ostaggio non è ancora stato reso pubblico e le forze armate non hanno ancora commentato l’operazione.”Insieme a tutti i cittadini di Israele, mia moglie e io esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari”, ha affermato Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio e riportata dai media dello Stato ebraico.

Le forze armate israeliane hanno confermato di aver recuperato questa mattina i corpi di due ostaggi israeliani uccisi a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.Uno degli ostaggi, Yair Yaakov, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz e assassinato dai terroristi della Jihad islamica palestinese il 7 ottobre 2023, ha affermato l’esercito. Anche il secondo ostaggio, il cui nome sarà reso pubblico solo in seguito, è stato rapito da Nir Oz e assassinato durante l’attacco. La sua famiglia è stata informata.

