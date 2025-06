La celebrazione risale all'inizio del XIX secolo

Gli abitanti della storica città di Pirenópolis, nel Brasile centrale, hanno celebrato lunedì la Festa del Divino Spirito Santo che si tiene ogni anno in occasione della festività cristiana della Pentecoste. La celebrazione risale all’inizio del XIX secolo: i cavalieri si affrontano in quello che di solito è un festival di calcio mentre i cavalieri mascherati aggiungono divertimento alla celebrazione.

La festa prevede processioni religiose, messe e rituali simbolici come l’incoronazione dell’ “Imperatore del Divino”. Riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’Istituto Nazionale del Patrimonio Storico e Artistico (IPHAN) del Brasile, la celebrazione mette in risalto le radici coloniali del Paese, fondendo la fede cattolica con l’espressività afro-brasiliana.

