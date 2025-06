Migliaia in strada dopo lo straordinario dispiegamento di forze voluto da Trump

Le tensioni a Los Angeles si sono intensificate domenica, quando migliaia di manifestanti sono scesi in strada in risposta allo straordinario dispiegamento della Guardia Nazionale da parte del presidente Donald Trump. Il motivo della protesta è legato ai raid delle forze dell’ordine contro gli immigrati, arrestati a centinaia nelle ultime settimane. I manifestanti hanno bloccato un’autostrada con le forze dell’ordine che hanno utilizzato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e flash bang per controllare la folla. Alcuni poliziotti hanno pattugliato le strade a cavallo, mentre altri in tenuta antisommossa si sono schierati dietro le truppe della Guardia Nazionale. Nelle immagini si vedono barriere costruite con alcune panchine prese da un parco pubblico. Ci sono stati manifestanti che nei pressi della 101 Freeway, chiusa in direzione sud, hanno lanciato pezzi di cemento, pietre, scooter elettrici e fuochi d’artificio contro gli agenti della California Highway Patrol e i loro veicoli parcheggiati sull’autostrada.

