Il sisma ha colpito a circa 200 chilometri da Bogotà

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la Colombia centrale domenica mattina, non sono state segnalate vittime. Il sisma ha colpito a nord-est di Paratebueno, una città a circa 200 chilometri a sud-est della capitale Bogotà. Le riprese dalle zone rurali non hanno evidenziato particolari danni alla cittadinanza. La Colombia si trova nella cintura di fuoco del Pacifico, una regione nota per la frequente attività sismica e vulcanica.

