Secondo giorno di tensione nella metropoli californiana

Dopo che le autorità federali americane per l’immigrazione hanno arrestato decine di persone in tutta Los Angeles, i manifestanti si sono riversati in piazza per chiederne il rilascio. La polizia in assetto antisommossa ha risposto con gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti. Le autorità per l’immigrazione degli Stati Uniti hanno esteso le attività nell’area di Los Angeles in seguito alle proteste presso un centro di detenzione federale e alla risposta della polizia che ha incluso gas lacrimogeni, granate stordenti e l’arresto di un leader sindacale.

Il personale della Border Patrol in assetto antisommossa e maschere antigas è rimasto di guardia sabato all’esterno di un parco industriale nella città di Paramount, lanciando gas lacrimogeni mentre passanti e manifestanti si radunavano sui marciapiedi e dall’altra parte della strada, schernendo le autorità e registrando gli eventi con gli smartphone. Il direttore ad interim dell’ICE, Todd Lyons, ha criticato la risposta della polizia locale e ha accusato il sindaco di Los Angeles Karen Bass di schierarsi a favore dell’illegalità. L’amministrazione Trump sta intensificando gli arresti per immigrazione.

