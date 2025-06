Almeno due persone sono morte e diciassette sono rimaste ferite dopo gli attacchi russi

Sono almeno cinque le vittime in Ucraina in seguito ai pesanti raid effettuati nella notte dalla forze armate russe. Oltre alle due vittime nella regione di Kharkiv una persona sarebbe rimasta uccisa nella regione di Kiev mentre il Servizio di emergenza statale ucraino ha reso noto su Telegram che si contano due vittime anche nella regione di Lutsk dopo il violento attacco di ieri.

A Kharkiv almeno due morti e 17 feriti

E’ di almeno due morti e 17 feriti, fra cui anche dei bambini, il primo bilancio del pesante attacco effettuato nella notte dalle forze armate russe su Kharkiv. Lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale locale Oleg Synegubov spiegando che sono stati colpiti “obiettivi civili in tutta la città, tra cui un edificio residenziale di 9 piani, un’azienda e altre strutture”.

Sindaco Kharkiv: “Attacco senza precedenti sulla città”

Nella notte Kharkiv è stata colpita da un attacco “senza precedenti”. Lo ha affermato su Telegram il sindaco Igor Terekhov spiegando che in città si sono sentite “almeno 40 esplosioni in un’ora e mezza”. “Il nemico ha colpito con missili, droni e bombe aeree guidate”, ha aggiunto. “Questo è terrore aperto contro la pacifica Kharkiv”, ha affermato ancora Terekhov.

Trump: “Spero che conflitto non diventi nucleare

“Spero di no. Spero di no”. Così Donald Trump ha risposto a una domanda sulla preoccupazione che la guerra tra Russia e Ucraina diventi un conflitto nucleare. Hanno dato a Putin un motivo per andare a bombardarli a tappeto”, ha detto ancora Trump parlando dell’operazione Ucraina ‘Tela di ragno’ che ha colpito in profondità le basi militari russe. “Quando l’ho visto ho pensato: eccoci qua, ora ci sarà una rappresaglia”.

