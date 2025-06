Durante il secondo giorno dell’Hajj, i pellegrini hanno affollato il Monte Arafat in Arabia Saudita, una collina rocciosa a sud-est della Mecca. Il monte è menzionato nel Corano ed è il luogo in cui si dice che il profeta Maometto abbia tenuto il suo ultimo sermone durante il suo ultimo Hajj. Secondo i detti tradizionali del profeta, il Giorno di Arafat è il giorno più sacro dell’anno, in cui Dio si avvicina ai fedeli e perdona i loro peccati. Dopo il tramonto i pellegrini si recheranno nella pianura desertica di Muzdalifah per raccogliere dei sassolini, che useranno in un rituale.

