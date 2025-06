Il secondo round di colloqui di pace a Istanbul è durato poco più di un'ora

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la proposta della Russia per porre fine alla guerra “non è realizzabile” e ha ribadito la sua richiesta di colloqui faccia a faccia con Vladimir Putin. Lunedì la Russia ha presentato all’Ucraina un “memorandum” che stabilisce le proprie condizioni per un cessate il fuoco, nonché le linee guida fondamentali per un trattato globale che ponga fine al conflitto. “L’Ucraina è pronta a incontrarsi in qualsiasi momento a partire da lunedì prossimo a Istanbul, in Vaticano o in Svizzera”, ha affermato Zelensky. Il secondo round di colloqui di pace di lunedì tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul è durato poco più di un’ora e non ha portato ad alcun progresso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata