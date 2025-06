Il presidente russo: "Kiev vuole cessate il fuoco per armarsi"

Il regime di Kiev, già illegittimo, sta degenerando diventando un’organizzazione terroristica. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Secondo Putin, una tregua verrebbe sfruttata dall’Ucraina per rifornirsi di armi e preparare attacchi contro la Russia. “Perché dovrebbero essere incoraggiati concedendo una tregua nelle operazioni militari, che sarà utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e la preparazione di altri atti terroristici simili a quelli compiuti nelle regioni di Bryansk e Kursk?”, ha chiesto retoricamente Putin.

Putin: “Chi negozia con terroristi?”

Parlando della richiesta di un incontro ai vertici avanzata più volte dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Putin ha dichiarato senza mezzi termini: “Di cosa dovremmo parlare? Chi negozia con chi fa affidamento sul terrore, con i terroristi?”. Putin, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe, ha sollevato dubbi sulla possibilità di tenere un summit con l’Ucraina e di un cessate il fuoco alla luce degli ultimi attacchi di Kiev contro la Russia. “Chiedono di sospendere le azioni militari per 30 o addirittura 60 giorni, chiedono un incontro al più alto livello. Ma come si possono tenere incontri del genere in queste condizioni? Di cosa dovremmo parlare? Chi negozia con chi fa affidamento sul terrore, con i terroristi?2, ha affermato il leader del Cremlino.

