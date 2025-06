La Commissione sostiene l'istituzione di Unity Hub, ovvero centri di informazione polivalenti sia per l'integrazione che per i rimpatri

Oggi la Commissione europea definisce un percorso europeo comune per il futuro dei rifugiati ucraini nell’Ue. Con la Russia che continua i suoi attacchi illegali e la situazione in Ucraina che rimane instabile, la Commissione propone di prorogare la protezione temporanea per le persone in fuga dall’aggressione di Mosca contro Kiev di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2027. Ciò garantirà certezza del diritto a coloro che beneficiano della protezione temporanea e agli Stati membri, garantendo che gli stessi standard di protezione continuino ad applicarsi in tutta l’Ue.

Inoltre, rassicurerà gli sfollati ucraini sul fatto che presentare domanda di protezione internazionale non è necessario né obbligatorio. Per offrire una prospettiva più stabile e duratura, la Commissione propone inoltre agli Stati membri di prepararsi a una transizione coordinata per uscire dalla protezione temporanea mediante una raccomandazione del Consiglio. Le misure proposte rispondono alle esigenze di coloro che risiedono nell’Ue e alla necessità dell’Ucraina di ricostruire il paese, anche sostenendo rimpatri e reinserimenti sicuri, volontari e dignitosi.

“Dal 2022 forniamo protezione a coloro che fuggono dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e continuiamo a farlo. E insieme all’Ucraina apriamo la strada affinché le persone possano tornare e ricostruire le loro case una volta che la situazione sarà sicura”, afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando il pacchetto sui rifugiati ucraini.

Today, we propose to extend EU protection for Ukrainians fleeing the war.

We’re also supporting Ukrainians in their choices and paving the way for their safe return home.

We’ll keep working with Member States to provide the necessary assistance.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 4, 2025