Ocse: "L'incertezza indebolisce commercio e investimenti"

Sono entrati in vigore alle 6 ore italiane (la mezzanotte della costa orientale Usa) i dazi del 50% decisi dall’amministrazione Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ieri il presidente americano aveva firmato l’ordine esecutivo in merito. Sempre per quanto riguarda le tariffe e rapporti con Pechino, il capo della Casa Bianca su Truth ha scritto: “Mi piace il presidente Xi della Cina, mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre, ma è molto duro ed è estremamente difficile raggiungere un accordo con lui”.

“L’economia globale è passata da un periodo di crescita robusta e inflazione in calo a un percorso più incerto“, ha detto il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, commentando il nuovo Economic Outlook.

“Le nostre ultime prospettive economiche mostrano che l’attuale incertezza politica sta indebolendo il commercio e gli investimenti, diminuendo la fiducia dei consumatori e delle imprese e frenando le prospettive di crescita”, ha aggiunto Cormann, sottolineando che “i governi devono impegnarsi reciprocamente per affrontare in modo positivo e costruttivo qualsiasi problema del sistema commerciale globale attraverso il dialogo, mantenendo i mercati aperti e preservando i benefici economici del commercio globale basato sulle regole per la concorrenza, l’innovazione, la produttività, l’efficienza e, in ultima analisi, la crescita”.

Ocse: “Da stop dazi e risoluzione conflitti spinta a crescita globale”

“Un’inversione di tendenza per quanto riguarda le nuove barriere commerciali potrebbe favorire le prospettive di crescita globale e ridurre l’inflazione“. Lo scrive l’Ocse presentando i risultati dell’ultima edizione del suo Economic Outlook, sottolineando inoltre come “una risoluzione pacifica della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dei conflitti in corso in Medioriente potrebbe inoltre migliorare la fiducia e gli incentivi agli investimenti”.

