L'annuncio del presidente americano parlando a Pittsburgh ai lavoratori della US Steel

Gli Stati Uniti raddoppieranno i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50% a partire da mercoledì 4 giugno. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando a Pittsburgh ai lavoratori della US Steel.

Dazi Usa, l’annuncio di Trump su Truth

“È per me un grande onore aumentare i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio stanno tornando più forti che mai. Questa sarà un’altra grande scossa di buone notizie per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio” ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato nella visita alla Us Steel che i dazi sulle importazioni di acciaio raddoppieranno al 50% dall’attuale 25%.

La conferenza con Musk che dà l’addio al Doge

Ieri Trump ha tenuto una conferenza stampa insieme con il magnate Elon Musk che ha annunciato l’addio al Doge, il dipartimento che gli era stato affidato all’interno dell’amministrazione Usa per tagliare gli sprechi. “Questa non è la fine del Doge ma l’inizio”, ha detto Musk nella conferenza stampa di addio al suo ruolo di capo del dipartimento per l’Efficienza governativa. “Avevo un tempo limitato“, ha detto il miliardario in riferimento al suo status di “dipendente speciale del governo”, con una durata di 134 giorni. “L’influenza del Doge crescerà”, ha detto Musk, aggiungendo che “continuerò ad essere un consulente del presidente”.

L’elogio di Trump a Musk

Elon Musk ha portato un “cambiamento colossale” nella “vecchia gestione” degli affari governativi a Washington, ha commentato il presidente, elencando tutti i risparmi alla spesa federale che sarebbero stati raggiunti grazie all’azione del ‘Doge’ guidato da Musk. “È uno dei più grandi imprenditori e innovatori che il mondo abbia mai prodotto”, ha detto ancora Trump in riferimento a Musk, che mercoledì ha annunciato la fine della sua esperienza nell’Amministrazione.

