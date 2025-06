Il primo ministro slovacco dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni

“Io sono tra i politici europei che sostengono pienamente l’idea del cessate il fuoco” in Ucraina, “probabilmente non sarete d’accordo con me, ma credo che ci siano paesi nell’Ue che vogliono prolungare questa guerra perché pensano che questo sia il modo per danneggiare la Russia. Non credo che questa strategia funzioni. Questa è la mia opinione”. Lo ha detto il premier slovacco Robert Fico, parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi dopo l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Penso – ha aggiunto – che nel caso della guerra in Ucraina la posizione del vostro primo ministro sia molto simile alla mia, perché crediamo che il cessate il fuoco e la pace vadano sostenuti immediatamente. Ecco perché la nostra discussione sulla guerra è durata circa 30 minuti, se considero un’ora di discussione”.

