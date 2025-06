Sono accusati di aver contrabbandato quasi un chilogrammo di cocaina

Tre cittadini britannici accusati di aver contrabbandato quasi un chilogrammo di cocaina in Indonesia sono stati incriminati martedì in un tribunale dell’isola turistica di Bali e rischiano la pena di morte in base alle severe leggi antidroga del Paese. Jonathan Christopher Collyer, 28 anni, e Lisa Ellen Stocker, 29 anni, sono stati arrestati il 1° febbraio dopo che i funzionari doganali li hanno fermati al metal detector per aver trovato oggetti sospetti nei loro bagagli, camuffati da confezioni di alimenti. Due giorni dopo, le autorità hanno arrestato Phineas Ambrose Float, 31 anni, dopo un’operazione sotto copertura organizzata dalla polizia in cui gli altri due sospetti gli hanno consegnato la droga nel parcheggio di un hotel nella capitale dell’isola indonesiana, Denpasar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata