Tre cittadini britannici accusati di aver contrabbandato quasi un chilogrammo di cocaina in Indonesia sono stati incriminati martedì in un tribunale dell’isola turistica di Bali e rischiano la pena di morte in base alle severe leggi antidroga del Paese.

Jonathan Christopher Collyer, 28 anni, e Lisa Ellen Stocker, 29 anni, sono stati arrestati il 1° febbraio dopo che i funzionari doganali li hanno fermati al metal detector per aver trovato oggetti sospetti nei loro bagagli, camuffati da confezioni di alimenti.

Il procuratore Dipa Umbara ha dichiarato al tribunale distrettuale di Denpasar che i risultati delle analisi di laboratorio hanno confermato che dieci bustine di Angel Delight, un preparato in polvere per dessert, trovate nel bagaglio di Collyer, insieme ad altre sette bustine simili nella valigia della sua compagna, contenevano 993,56 grammi di cocaina, per un valore stimato di 6 miliardi di rupie (368mila dollari).

Due giorni dopo, le autorità hanno arrestato Phineas Ambrose Float, 31 anni, dopo un’operazione sotto copertura organizzata dalla polizia in cui gli altri due sospetti gli hanno consegnato la droga nel parcheggio di un hotel a Denpasar. È stato processato separatamente. La droga è stata trasportata dall’Inghilterra all’Indonesia con scalo all’aeroporto internazionale di Doha in Qatar, ha detto Umbara.

Il gruppo era riuscito a contrabbandare cocaina a Bali in due occasioni precedenti prima di essere catturato al terzo tentativo, ha detto Ponco Indriyo, vicedirettore dell’unità antidroga della polizia di Bali durante una conferenza stampa a Denpasar il 7 febbraio. Dopo la lettura delle accuse contro il gruppo di tre persone, il collegio di tre giudici ha aggiornato il processo al 10 giugno, quando il tribunale ascolterà le deposizioni dei testimoni. Sia gli imputati che i loro avvocati hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni ai media dopo il processo.

Le ultime esecuzioni in Indonesia, di un indonesiano e tre stranieri, sono state eseguite nel luglio 2016. Una donna britannica, Lindsay Sandiford, oggi 69enne, è nel braccio della morte in Indonesia da oltre un decennio. È stata arrestata nel 2012 quando 3,8 chilogrammi di cocaina sono stati trovati nascosti nella fodera del suo bagaglio all’aeroporto di Bali. Nel 2013 la Corte Suprema indonesiana ha confermato la condanna a morte per Sandiford.

