Le immagini registrate da un passante e da una telecamera di sorveglianza

Una zebra è stata avvistata mentre correva lungo una strada a Christiana, nel Tennessee, durante il fine settimana. Sabato, un passante ha registrato un video dell’animale che galoppava lungo una strada. È stata anche vista trottare in un quartiere in un filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Sempre in Tennessee era accaduto un fatto simile nel gennaio del 2024, quando un cavallo era stato intercettato sull’autostrada dalle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata