La fuga durante il trasferimento ad altre celle, una trentina ancora ricercati

Oltre 100 detenuti sono evasi da una prigione di Karachi, nel sud del Pakistan, e almeno uno è rimasto ucciso in una sparatoria durante la notte, dopo che erano stati temporaneamente trasferiti dalle loro celle a seguito di alcune scosse di terremoto. Di questi, 78 sono stati ricatturati. Una sparatoria è seguita alla fuga ed è in questo contesto che un detenuto è rimasto ucciso e 3 agenti di sicurezza sono rimasti feriti. La situazione è sotto controllo e la polizia è a caccia degli evasi ancora in fuga. Il governo della provincia pakistana del Sindh ha licenziato il capo della prigione di Karachi, e altri 2 funzionari, fra cui il il sovrintendente del carcere.

