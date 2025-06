Il primo ministro israeliano deve rispondere delle accuse di frode, abuso di fiducia e corruzione

Il primo ministro israeliano Netanyahu è arrivato martedì in tribunale a Tel Aviv per continuare la sua testimonianza nel processo per corruzione a suo carico. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a salire sul banco degli imputati: dovrà rispondere delle accuse di frode, abuso di fiducia e corruzione in tre casi distinti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata