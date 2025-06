Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt

Il presidente americano Donald Trump firmerà “oggi”, 3 giugno, l’ordine esecutivo che raddoppierà i dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di acciaio e alluminio portandoli dal 25% al 50%. Ad annunciarlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. Quanto alla possibilità che il presidente possa successivamente abbassare le tariffe, la funzionaria ha risposto che Trump intende “mantenere la promessa” fatta nei giorni scorsi in Pennsylvania, nel comizio davanti ai lavoratori della US Steel: il raddoppio dei dazi, ha infatti detto in quell’occasione Trump, mira a proteggere l’industria siderurgica nazionale e i posti di lavoro degli operai, riducendo la dipendenza dalle importazioni estere.

