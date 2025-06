Il mandato durerà cinque anni. Le elezioni anticipate dopo l'estromissione di Yoon Suk Yeol che aveva imposto nel Paese la legge marziale

Il candidato democratico Lee Jae-myung sembra destinato a una facile vittoria nelle elezioni presidenziali della Corea del Sud. L’exit poll trasmesso dalle tre principali emittenti televisive sudcoreane – KBS, MBC e SBS – ha mostrato che Lee dovrebbe ottenere il 51,7% dei voti totali espressi, battendo il candidato conservatore Kim Moon Soo con il 39,3%.

Il candidato vincitore presterà immediatamente giuramento come presidente mercoledì per un mandato unico di cinque anni.

Le elezioni presidenziali in Corea del Sud

Milioni di sudcoreani hanno votato per un nuovo presidente in un’elezione anticipata, innescata dall’estromissione di Yoon Suk Yeol, un presidente conservatore che ora deve affrontare un processo per accuse di ribellione per la sua breve imposizione della legge marziale a dicembre.

Le votazioni sono iniziate alle 6:00 in 14.295 seggi elettorali in tutto il Paese e si chiuderanno alle 20:00. Gli osservatori affermano che il vincitore potrebbe emergere già a mezzanotte.

Alle 14, oltre 13 milioni di persone avevano espresso il proprio voto. Sommata ai 15 milioni che hanno votato durante il periodo di voto anticipato di due giorni della scorsa settimana, l’affluenza alle urne si è attestata al 65,5%. La Corea del Sud ha 44,4 milioni di aventi diritto al voto.

I sondaggi pre-elettorali suggerivano che il rivale liberale di Yoon, Lee Jae-myung, sembrava destinato a una facile vittoria, cavalcando la profonda frustrazione dell’opinione pubblica nei confronti dei conservatori in seguito al fiasco della legge marziale di Yoon.

Il principale candidato conservatore, Kim Moon Soo, ha faticato a conquistare l’elettorato moderato e indeciso, mentre il suo People Power Party rimane in un pantano di faide interne su come valutare le azioni di Yoon.

