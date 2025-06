I rappresentanti di Kiev incontrano funzionari di Italia, Germania e Regno Unito

Le delegazioni di Russia e Ucraina sono in Turchia per il secondo round di colloqui di pace diretti in poco più di due settimane. Ci sono basse aspettative di progressi significativi per la fine della guerra, a maggior ragione dopo una serie di attacchi importanti avvenuti nel fine settimana.

Proseguono gli attacchi

L’Ucraina ha dichiarato domenica di aver lanciato uno spettacolare attacco a sorpresa contro 5 basi russe distanti migliaia di chilometri l’una dall’altra, che vanno dalle basi aeree vicino a Mosca a obiettivi nell’Artico russo, in Siberia e in Estremo Oriente. Kiev ha affermato che più di 40 aerei da guerra russi sono stati distrutti in quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una “operazione brillante”. Parallelamente, sempre domenica, la Russia ha lanciato il maggior numero di droni sull’Ucraina dall’inizio della guerra, 472. La delegazione ucraina a Istanbul per l’incontro di oggi è guidata dal ministro della Difesa di Kiev, Rustem Umerov. La delegazione russa invece, che secondo quanto riportato dai media statali russi è arrivata in Turchia domenica sera, è guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo Vladimir Putin.

L’incontro con i funzionari di Italia, Germania e GB

A Istanbul il primo vice ministro degli Esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, insieme al consigliere del capo dell’ufficio presidenziale, Oleksandr Bevz, ha incontrato rappresentanti di Germania, Italia e Regno Unito, partner europei di Kiev. Lo riferisce il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, spiegando che “le parti hanno coordinato le posizioni in vista dell’incontro di oggi fra le delegazioni ucraina e russa”. “I membri della delegazione ucraina hanno ribadito l’impegno dell’Ucraina a favore degli sforzi di pace. Hanno approfondito i punti in agenda, che includono l’incontro fra i leader, un cessate il fuoco completo e misure umanitarie volte a rafforzare la fiducia”, ha riferito ancora Tykhyi.

Poche le speranze di una svolta

Fonti turche hanno riferito che l’incontro tra le delegazioni di Kiev e Mosca sarebbe iniziato alle 13 ora locale, le 12 in Italia, con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a presiedere i colloqui e la presenza di funzionari dell’agenzia di intelligence turca. Ma il portavoce ucraino Tykhyi aveva affermato che l’inizio sarebbe stato a mezzogiorno ora locale, le 11 in Italia. Il primo round di colloqui, tenutosi il 16 maggio, sempre a Istanbul, si è concluso dopo meno di due ore. Sebbene entrambe le parti abbiano concordato un grande scambio di prigionieri, con la consegna di mille prigionieri di guerra per parte, non c’è stata alcuna svolta. Gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per spingere le due parti ad accettare un cessate il fuoco sono falliti. L’Ucraina ha accettato l’ipotesi di un cessate il fuoco, ma il Cremlino l’ha di fatto respinta. L’Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington, ha valutato domenica sera che “la Russia sta cercando di ritardare i negoziati e prolungare la guerra per ottenere ulteriori vantaggi sul campo di battaglia”. I recenti commenti di alti funzionari di Kiev e Mosca indicano che le posizioni sulle condizioni chiave per fermare la guerra rimangono molto distanti.

Dopo il primo round di colloqui feroci combattimenti sono continuati lungo la linea del fronte di circa 1.000 chilometri ed entrambe le parti hanno colpito il territorio avversario con attacchi profondi. Durante la notte, secondo Mosca, la difesa aerea russa ha abbattuto 162 droni ucraini su 8 regioni russe, nonché sulla penisola ucraina annessa della Crimea. Secondo quanto riferito dall’aviazione ucraina, inoltre, la difesa aerea di Kiev ha danneggiato 52 degli 80 droni lanciati dalla Russia durante la notte. Stamattina, inoltre, 2 missili balistici hanno colpito un quartiere residenziale nella città nord-orientale ucraina di Kharkiv e uno di questi è caduto vicino a una scuola.

