Il ministro degli Esteri: “Abbiamo portato 70 palestinesi in Italia"

“Abbiamo portato 70 palestinesi in Italia. Adesso perché la mamma di Adam ha deciso di venire in Italia? Perché gli siamo simpatici o perché garantiamo il popolo palestinese? Le chiacchiere si fanno sempre. Noi abbiamo fatto. L’unico paese al mondo che ha fatto entrare e rimanere un convoglio delle Nazioni Unite dentro la Striscia di Gaza è l’Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni del 2 giugno, rispondendo ai cronisti sulla richiesta delle opposizioni di imporre sanzioni al governo israeliano. “Se c’è un livello politico oltre quello umanitario? Vi faccio una domanda: come si ottiene tutto ciò?” risponde il vicepremier, che sottolinea come quelli siano “risultati politici” e che “tratta il governo italiano per salvare tutte quelle vite umane”. Tajani ricorda anche che hanno “sanzionato i coloni” e che “abbiamo adottato una condanna molto chiara di tutto quello che succede”. “Tutto il mondo palestinese ci è grato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata