Il Paese ha da poco legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Domenica a Bangkok un mare di colori arcobaleno invade le strade, mentre migliaia di persone scendono in strada per celebrare l’annuale parata del Pride tailandese. Alcuni partecipanti hanno ballato sui carri allegorici mentre altri hanno marciato per ore attraverso il centro della città con le bandiere arcobaleno. La parata è la prima che si tiene da quando la Thailandia ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso all’inizio di quest’anno. L’entrata in vigore del Marriage Equality Act rende la Thailandia il primo Paese del Sud-Est asiatico e il terzo in Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

