Per eliminare la morbosa curiosità e il tabù che circondano il corpo nudo

Città del Messico è stata nuovamente teatro di una marcia in cui centinaia di nudisti hanno celebrato il corpo umano. Partiti dal Palazzo delle Belle Arti della città al grido di “Pronti, via, spogliatevi!”, i manifestanti hanno sfilato per diverse centinaia di metri.

Secondo gli organizzatori, nudisti di tutte le età hanno manifestato per eliminare la morbosa curiosità e il tabù che circondano il corpo nudo. Al termine della marcia, l’evento ha previsto lezioni di yoga, terapia della risata e persino una lezione di capoeira e arti marziali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata