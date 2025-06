Una liturgia per commemorare una data importante per le relazioni tra ortodossi e cattolici

Il Patriarca ecumenico Bartolomeo I ha celebrato domenica a Istanbul una liturgia per commemorare il 1700° anniversario del primo concilio generale della Chiesa cristiana. Il primo Concilio di Nicea si tenne nell’odierna Turchia nel 325 d.C. e la data rimane importante per le relazioni tra ortodossi e cattolici. Secondo l’Almanacco cattolico, l’imperatore Costantino I riunì circa 300 vescovi. Tra i risultati ottenuti vi fu il Credo niceno, una dichiarazione di fede che ancora oggi viene recitata dai cristiani. Il Grande Scisma del 1054 divise la Chiesa in due parti, quella orientale e quella occidentale. Bartolomeo, leader spirituale dei cristiani ortodossi di tutto il mondo, aveva incontrato per la prima volta Papa Leone XIV all’inizio di questa settimana.

