L'incidente nello Stato di Washington

Negli Usa un camion si ribalta e circa 250 milioni di api mellifere volano via. Il mezzo le stava trasportando e si è ribaltato nel nord-ovest dello Stato di Washington. L’incidente è avvenuto alle 4 del mattino vicino al confine canadese, nei pressi di Lynden, secondo quanto riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom sui social media.

Il rimorchio rovesciato a causa di una curva stretta

Sembra che il conducente abbia avuto problemi in una curva stretta, causando il ribaltamento del rimorchio, che trasportava circa 70.000 libbre di alveari, in un fosso, ha detto in una e-mail la portavoce della protezione civile della contea, Amy Cloud. Il conducente è rimasto illeso, ha aggiunto.

Sul posto sono intervenuti agenti di polizia, dipendenti dei lavori pubblici della contea e diversi esperti di api. Gli alveari sono stati successivamente rimossi dal camion e gli apicoltori locali si sono precipitati sul posto per aiutare a recuperarli, secondo l’ufficio dello sceriffo.

Corsa contro il tempo per recuperare le api

Il piano è quello di consentire alle api di tornare ai loro alveari e di ritrovare la loro ape regina entro uno o due giorni e l’obiettivo è quello di salvare il maggior numero possibile di api. “Grazie alla meravigliosa comunità di apicoltori: più di due dozzine si sono presentati per aiutare a garantire che il salvataggio di milioni di api mellifere impollinatrici avesse il maggior successo possibile”, ha riferito l’ufficio dello sceriffo. Il pubblico è stato invitato a evitare la zona venerdì e gli agenti dello sceriffo sono dovuti intervenire con le loro auto di pattuglia per evitare di essere punti.

Le api sono fondamentali

Le api mellifere sono fondamentali per l’approvvigionamento alimentare, poiché impollinano oltre 100 colture, tra cui noci, verdure, bacche, agrumi e meloni. Le api e altri impollinatori sono in declino da anni e gli esperti attribuiscono la colpa agli insetticidi, ai parassiti, alle malattie, ai cambiamenti climatici e alla mancanza di una dieta diversificata.

Nel 2018, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sponsorizzato la prima ‘Giornata mondiale delle api‘ il 20 maggio per richiamare l’attenzione sulla situazione. Gli apicoltori spesso trasportano milioni di api da un luogo all’altro perché lasciarle troppo a lungo in un unico luogo può esaurire le risorse per altri impollinatori, secondo quanto riportato dal Seattle Times. Alan Woods, presidente dell’Associazione degli apicoltori dello Stato di Washington, ha dichiarato al quotidiano che lo Stato dovrebbe dotarsi di un “protocollo di emergenza” standardizzato per gli incidenti che coinvolgono veicoli che trasportano api. Nel 2015, 14 milioni di api sono fuggite da un camion a nord di Seattle sulla Interstate 5 e hanno iniziato a pungere le persone, aveva riferito allora il quotidiano.

