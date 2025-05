L'Agenzia: vicini al target necessario a produrre armi nucleari

Nucleare Iran, Teheran ha ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio arricchito a livelli vicini a quelli utilizzabili per scopi militari, secondo un rapporto riservato dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) a cui Associated Press ha avuto accesso. Nel rapporto si invita Teheran a cambiare urgentemente rotta e a collaborare con le indagini portate avanti dall’agenzia.

Forte aumento arricchimento da febbraio

Secondo l’Aiea al 17 maggio l’Iran ha accumulato 408,6 chilogrammi di uranio arricchito fino al 60%. Si tratta di un aumento di 133,8 chilogrammi rispetto all’ultimo rapporto di febbraio. Questo materiale è a un passo, dal punto di vista tecnico, dal livello del 90% necessario per la produzione di armi nucleari. Un rapporto di febbraio stimava le scorte a 274,8 chilogrammi.

Grossi: “Iran unico Stato non nucleare che arricchisce uranio a questi livelli”

Il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi ha sottolineato ripetutamente che “l’Iran è l’unico Stato non nucleare che arricchisce l’uranio a questi livelli”. Grossi ha ribadito “il suo appello urgente all’Iran affinché cooperi pienamente ed efficacemente” con l’Aiea.

Teheran: “Accordo con Usa non è imminente”

Giovedì alti funzionari iraniani hanno respinto le speculazioni su un imminente accordo nucleare con gli Stati Uniti, sottolineando che qualsiasi accordo deve prevedere la revoca totale delle sanzioni e consentire la prosecuzione del programma nucleare del Paese. Le dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che Trump ha detto di aver chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di sospendere l’attacco all’Iran per dare all’amministrazione statunitense più tempo per spingere verso un nuovo accordo nucleare con Teheran.

Venerdì Trump ha affermato di ritenere ancora possibile la conclusione di un accordo in un “futuro non troppo lontano”. “Non vogliono essere fatti saltare in aria. Preferiscono raggiungere un accordo”, ha detto Trump riferendosi all’Iran. Ha poi aggiunto: “Sarebbe fantastico poter raggiungere un accordo senza che bombe cadano su tutto il Medio Oriente“.

