Le parole del presidente durante un discorso ai funzionari della marina militare

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il suo Paese continuerà i colloqui con gli Stati Uniti sullo sviluppo del programma nucleare ma non rinuncerà ai propri diritti, di fronte alle minacce statunitensi. “Stiamo negoziando (con gli Stati Uniti) e continueremo a farlo. Non cerchiamo la guerra, ma non temiamo alcuna minaccia”, ha dichiarato sabato il leader durante un discorso ai funzionari della marina militare, trasmesso dalla televisione di Stato. Tra le parti rimane un importante nodo da sciogliere: l’arricchimento dell’uranio. Durante il suo viaggio in Medio Oriente, Trump ha ribadito che l’Iran non può in nessun modo dotarsi di armi nucleari.

