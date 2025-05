La sfida ad Aberdeen, a bordo delle coloratissime barche a remi

Hong Kong è teatro delle gare di Dragon boat, disciplina che si disputa su coloratissime barche a remi tradizionali. A bordo, oltre ai rematori, in testa all’imbarcazione c’è un addetto a dare il ritmo dei colpi con un tamburo.

La festa, che si tiene nella zona di Aberdeen e che attira centinaia di appassionati, commemora un momento storico cinese, in cui un famoso funzionario morì in un fiume e, secondo la leggenda, gli abitanti del luogo gettarono i tradizionali gnocchi nell’acqua per impedire ai pesci di mangiare il corpo dell’uomo.

