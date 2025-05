Faizan Zaki ha trionfato allo Scripps National Spelling Bee

Faizan Zaki, ragazzo di 13 anni originario di Allen, in Texas, ha vinto lo Scripps National Spelling Bee, gara nazionale di spelling che si tiene ogni anno negli Stati Uniti. Il giovane ha trionfato dopo aver sillabato correttamente la parola “eclaircissement”. Oltre al trofeo Faizan si è portato a casa anche un premio di 52.500 dollari, che si sommano ai 25.000 vinti grazie al secondo posto dello scorso anno. Il 13enne ha confessato che la sua spesa più folle fatta con la vincita del 2024 è stata per un cubo di Rubik da 1.500 dollari con 21 quadrati su ogni lato.

