Si tratta di un poliziotto della scorta del sindaco Eric Adams e di un agente della narcotici

La polizia di New York sta indagando su due agenti che hanno lavorato alla sicurezza della casa a Manhattan dove un turista italiano dice di essere stato rapito e torturato per settimane da due investitori in criptovalute che volevano rubargli i Bitcoin. Uno dei poliziotti fa parte della scorta del sindaco Eric Adams e si ritiene che abbia prelevato la vittima da un aeroporto locale e l’abbia portata nella casa, ha detto un funzionario.

Non è immediatamente chiaro se l’altro, che è un agente della narcotici, abbia qualche collegamento con la vicenda. I poliziotti sono stati sospesi dal servizio in attesa dell’esito delle indagini. Gli investitori in criptovalute John Woeltz e William Duplessie sono stati incriminati nel caso. Non è raro che i membri della polizia di New York svolgano attività di sicurezza privata al di fuori del loro lavoro nella città, ma devono ottenere un’approvazione preventiva. A questo punto, ha precisato il funzionario, il dipartimento sta verificando se gli agenti abbiano ricevuto tale approvazione.

Le autorità sostengono che il 6 maggio i due uomini abbiano attirato la vittima, che conoscevano personalmente, in un’elegante casa nel quartiere Soho di Manhattan minacciando di uccidere la sua famiglia. L’uomo, un cittadino italiano di 28 anni, ha raccontato di essere stato tenuto prigioniero per 17 giorni, durante i quali i due investitori lo hanno torturato con cavi elettrici, costretto a fumare crack e, a un certo punto, appeso a una scala alta cinque piani.

Alla fine ha accettato di consegnare la password del suo computer venerdì 23 maggio, poi è riuscito a fuggire dalla casa mentre i suoi rapitori erano andati a recuperare il dispositivo.

Chi è il rapitore dell’Italiano sequestrato a New York

Il sospettato sarebbe un investitore in criptovalute originario del Kentucky, che affitta un appartamento per una cifra compresa tra i 30mila e i 40mila dollari al mese. Il movente non è chiaro. Gli investigatori affermano che nella residenza erano presenti due maggiordomi, che saranno interrogati.

